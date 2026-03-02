Gli Stati del Golfo avvertono l' Iran | Attacchi sconsiderati minacciata la nostra sovranità

Gli Stati del Golfo hanno dichiarato all'Iran che le recenti azioni rappresentano un’attacco alla sovranità di diversi paesi della regione e pongono a rischio la stabilità. In una nota ufficiale, hanno condannato gli attacchi considerandoli sconsiderati e pericolosi, sottolineando come queste mosse possano aggravare le tensioni tra le parti. La comunicazione è stata diramata senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

"Le azioni dell'Iran rappresentano una pericolosa escalation che viola la sovranità di numerosi Stati e minaccia la stabilità regionale". A dirlo è una dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e di sei stati alleati del Golfo -Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti. Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

LA GUERRA SI ALLARGA: SENTITE FORTI SSPLOSIONIA GERUSALEMME, TEL AVIV, ABU DHABI, DOHA E A DUBAI Lunedì mattina gli abitanti degli stati del Golfo si sono svegliati con il rumore di nuove esplosioni, dopo una notte di attacchi in t - facebook.com facebook