Sabato a Torino, centinaia di giovani iraniani si sono radunati in piazza, esultando per l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro il regime teocratico. Nel contempo, gruppi di attivisti e cittadini si sono riuniti nello stesso luogo per manifestare contro questa azione, esprimendo il loro dissenso e chiedendo pace. La piazza ha visto due fronti opposti, con manifestazioni di segno diverso che si sono svolte contemporaneamente.

"Fermiamo la guerra. Per la pace e il diritto dei popoli" è il presidio organizzato da Arci per domani, martedì 3 marzo, alle 18 in piazza Castello Sabato a Torino sono scesi in piazza centinaia di giovani iraniani esultanti per l'attacco al regime teocratico da parte di Stati Uniti e Israele. Ma a sinistra c'è chi non la pensa come loro. "Fermiamo la guerra. Per la pace e il diritto dei popoli" è il presidio organizzato da Arci per domani, martedì 3 marzo, alle 18 in piazza Castello. L'organizzazione di sinistra scende in piazza insieme a sindacati, associazioni, movimenti vari "per chiedere al Governo, in ottemperanza all'articolo 11 della Costituzione, di farsi promotore della de-escalation militare e di mettersi subito all'opera per fermare la guerra in corso in Iran e nel Medio Oriente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli iraniani esultano a Torino, ma Arci e compagni in piazza dalla parte sbagliata: "No all'aggressione di Usa e Israele"

