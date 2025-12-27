Retata anti-Hamas Salvini | Pro Pal in piazza dalla parte sbagliata fenomeni chiedano scusa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 “Ci sono alcuni milioni di fenomeni che dovrebbero chiedere scusa” e “c’è qualcuno che non ha capito niente: era in piazza dalla parte sbagliata”. Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato a Radio Libertà l’operazione della Digos di Genova che ha portato all’arresto di 9 persone, accusate di aver finanziato Hamas con 7 milioni di euro. “Stando a quanto leggi, la Guardia di Finanza e gli investigatori ritengono che finanziassero illegalmente il terrorismo islamico basandosi su alcune associazioni onlus in Italia. L’idolo dei pro pal che per qualche giorno hanno bloccato l’Italia sarebbe, secondo gli investigatori, un finanziatore del terrorismo, dei massacri del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Retata anti-Hamas in Italia, c’è anche l’Imam Hannoun difeso dalla sinistra e dai pro-Pal

Leggi anche: Violenti in piazza, scontri con la polizia. Salvini: "Pro Pal? No, pro caos"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Retata anti-Hamas, Salvini: Pro Pal in piazza dalla parte sbagliata, fenomeni chiedano scusa - (Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 “Ci sono alcuni milioni di fenomeni che dovrebbero chiedere scusa” e “c’è qualcuno che non ha capito niente: era in piazza dalla parte sbagliata”. quotidiano.net