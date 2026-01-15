Notte d’ansia per gli iraniani È parte della strategia Usa

Gli iraniani hanno vissuto una notte di preoccupazione crescente, secondo fonti occidentali. Un funzionario militare ha segnalato che tutti i segnali indicano un possibile attacco statunitense imminente, alimentando tensioni nella regione. La situazione rimane incerta, mentre si osservano con attenzione gli sviluppi e le strategie in atto.

