Abbattimento alberi tensione al parco del Pilastro | protesta di attivisti e residenti

Il taglio di alberi ha scatenato proteste di attivisti e residenti al parco del Pilastro. La decisione di avviare i lavori nel cantiere di “Futura”, il Museo dei Bambini, ha provocato sdegno tra chi considera l’area verde preziosa per la comunità. Gli attivisti hanno bloccato temporaneamente l’accesso, chiedendo di rivedere il progetto. La tensione si è intensificata con il rumore di motoseghe e voci concitate lungo i sentieri del parco.

Bologna, 23 febbraio 2026 - Momenti di tensione al parco Mitilini, Moneta e Stefanini del Pilastro: all’alba di questa mattina sono iniziati i lavori nel cantiere di “Futura”, il Museo dei Bambini che dovrebbe sorgere all’interno dell’area verde del quartiere popolare. Per questo intervento, è previsto l ’abbattimento di quattro alberi, operazione iniziata già nelle scorse ore. Come riferisce il comitato MuBasta, nato nei mesi scorsi per opporsi alla realizzazione del nuovo polo didattico, gli addetti ai lavori si sono presentati prestissimo e con loro anche diversi reparti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alberi a rischio crollo. Iniziato l’abbattimento al Parco del Popolo di quattro plataniQuesta mattina sono iniziati i lavori per l’abbattimento di quattro platani al Parco del Popolo.

‘No al Museo dei bambini, sì al parco’, scatta la protesta del comitato Besta al PilastroIl comitato Besta di Bologna si oppone alla proposta di realizzare un Museo dei bambini al Pilastro, annunciando una protesta pubblica prevista per martedì pomeriggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iniziato il taglio delle piante in via Volta. Intervengono anche le forze dell’ordine; Piazza Europa: Vogliono montare il cantiere domenica sera, presidio permanente in difesa dei cedri; Grosseto, lavori sulla rete elettrica: taglio piante e manutenzione a Vallerotana per garantire la sicurezza; Taglio degli alberi di villa Ginnetti a Velletri: per il Sindaco abbattimenti limitati e compensati da future piantumazioni.

Abbattimento degli alberi, diffida degli ambientalisti al Comune di BaricellaBaricella, 28 agosto 2025 - Una decina di sigle ambientaliste diffida il Comune di Baricella ad abbattere gli alberi senza la dovuta trasparenza. Dopo Bologna, dove tredici realtà, tra comitati e ... ilrestodelcarlino.it

Salviamo gli Alberi: Il Pincio ha scelto l’agronomo che voleva l’abbattimentoScorrendo il sito del comune abbiamo appreso, con grande sorpresa, che con determinazione dirigenziale n. 778 del 12 febbraio 2026 è stato individuato il nominativo dell’agronomo incaricato di rediger ... terzobinario.it

Scintille durante il consiglio comunale sul piano di abbattimento di oltre 200 alberi: la minoranza chiede trasparenza, la maggioranza punta sulla sicurezza - facebook.com facebook