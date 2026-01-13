L'AI corre ma a due velocità nel mondo | cosa dice l'ultimo report di Microsoft

L'adozione dell’intelligenza artificiale continua a crescere a livello globale, ma non in modo uniforme. Secondo l’ultimo AI Diffusion Report di Microsoft, attualmente una persona su sei utilizza strumenti di IA generativa, evidenziando un progresso significativo ma anche differenze tra i diversi paesi e settori. Questa evoluzione sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le dinamiche e le implicazioni di questa tecnologia in continua espansione.

M ilano, 13 gen. (askanews) – L’intelligenza artificiale corre nel mondo, ma a due velocità. Secondo l’ultimo AI Diffusion Report di Microsoft, ormai una persona su sei a livello globale utilizza strumenti di IA generativa. Leggi anche › Intelligenza artificiale e giornalismo: alleata silenziosa o rischio per l’informazione? Tuttavia, il divario digitale si sta allargando: nel Nord del mondo si procede a una velocità quasi doppia rispetto al Sud globale, con uno scarto che supera i dieci punti percentuali. Mentre gli Emirati Arabi e Singapore consolidano il loro primato, la Corea del Sud è la vera sorpresa dell’anno, scalando sette posizioni grazie a importanti investimenti governativi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’AI corre ma a due velocità nel mondo: cosa dice l’ultimo report di Microsoft Leggi anche: L’IA sta creando tre gradi fratture: cosa rivela il nuovo report globale di Microsoft Leggi anche: L’arbitro Doveri sicuro del rigore per la Juve: “Guarda solo l’uomo”. Cosa gli dice il VAR, l’audio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’Ai nelle imprese è entrata nella fase matura ma l’Italia corre a due velocità Un interessante articolo di Luca Tremolada su #IlSole24Ore “A tre anni dalla nascita dell’economia dell’intelligenza artificiale, l’adozione dell’AI nelle imprese sta accelerando non so - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.