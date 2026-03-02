Gli Alpini Ranger tra i ghiacci dell' Alaska

Gli Alpini «Ranger» hanno concluso a Fairbanks, in Alaska, un’attività di validazione che riguarda la 11th Airborne Division e le forze statunitensi. L’operazione si è svolta nel contesto di esercitazioni militari tra le forze italiane e americane, coinvolgendo diversi reparti e attrezzature. La missione ha avuto lo scopo di testare capacità operative in condizioni estreme e si è conclusa con un briefing finale.

Si è conclusa a Fairbanks, in Alaska, l'attività di validazione della 11th Airborne Division and U.S. Army Alaska, sviluppata dal Joint Pacific Multinational Readiness Center Alaska dell'US Army, alla quale ha partecipato personale del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Durante le tre settimane di esercitazione, il focus addestrativo ha riguardato la condotta di tutto lo spettro delle Operazioni Speciali con specifico riferimento alle attività cinetiche in ambiente artico innevato. Sono state svolte ricognizioni speciali anche a lungo raggio grazie all'impiego di motoslitte, azioni dirette di varia tipologia (sia stand off con guida...