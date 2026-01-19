In un contesto internazionale complesso, Macron, con il sostegno di Gentiloni, propone un intervento deciso dell’Europa di fronte ai dazi di Trump, evocando l’uso di un “bazooka” economico. La discussione riguarda anche le strategie europee in risposta a questioni geopolitiche come la presenza militare in Groenlandia, evidenziando le tensioni tra le potenze mondiali e le implicazioni per l’Unione Europea.

Macron, aizzato da Gentiloni, invoca il «bazooka» europeo in reazione ai dazi di Trump per chi manda truppe in Groenlandia. Merz protesta, eppure ha già ritirato i soldati «per il maltempo». Meloni media: «Ho sentito Donald, solo un’incomprensione». Viene in mente un aforisma di Ennio Flaiano: «Se i popoli si conoscessero meglio si odierebbero di più». Scoperta la Groenlandia gli europei hanno cominciato a litigare tra loro e con gli Usa. Al punto che in caso di «invasione» dell’isola a guidare le truppe Nato contro gli «occupanti» americani sarebbe un contrammiraglio della Us Navy. Siamo al paradosso e spicca, in una frenesia di protagonismo dei leader europei ivi compresa Ursula von der Leyen, ancora una volta la posizione di Giorgia Meloni che a Trump dice: «Non sono d’accordo sui dazi: sbagli», ma al contempo invita alla mediazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Eurocomica tra i ghiacci

