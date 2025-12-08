Artico conteso | il nuovo fronte della competizione tra Russia Cina e NATO tra i ghiacci che arretrano

Il Grande Nord non è più periferia del mondo: è la linea d’intersezione tra energia, rotte emergenti, deterrenza nucleare e ambizioni revisioniste. Un confronto che ridisegna l’ordine globale. Per decenni il Polo Nord è stato considerato un margine remoto, un laboratorio naturale frequentato solo da scienziati e comunità isolate. Oggi, complice il ritiro dei ghiacci e la scoperta di immense risorse energetiche, l’Artico è diventato una regione dove si misurano le ambizioni delle grandi potenze. Non è soltanto la geografia a cambiare, ma il modo stesso in cui Stati Uniti, Russia, Cina e alleati NATO interpretano la sovranità e il potere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

