Artico conteso | il nuovo fronte della competizione tra Russia Cina e NATO tra i ghiacci che arretrano
Il Grande Nord non è più periferia del mondo: è la linea d’intersezione tra energia, rotte emergenti, deterrenza nucleare e ambizioni revisioniste. Un confronto che ridisegna l’ordine globale. Per decenni il Polo Nord è stato considerato un margine remoto, un laboratorio naturale frequentato solo da scienziati e comunità isolate. Oggi, complice il ritiro dei ghiacci e la scoperta di immense risorse energetiche, l’Artico è diventato una regione dove si misurano le ambizioni delle grandi potenze. Non è soltanto la geografia a cambiare, ma il modo stesso in cui Stati Uniti, Russia, Cina e alleati NATO interpretano la sovranità e il potere. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
“Il Consiglio Artico resta una struttura fondamentale che va preservata. Ha funzionato per molti anni e, una volta perso un quadro come questo, è estremamente difficile ricostruirlo. Creare un foro di questo tipo richiede un contesto politico e storico favorevole, - facebook.com Vai su Facebook
La corsa all’oro dell’Artico. Fanno gola gas naturale e petrolio. Sfida (silenziosa) tra superpotenze - Il generale Portolano: “Sarà area di snodo commerciale, geopolitico ed energetico” ... Da msn.com