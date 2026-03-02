Giuseppi Vergogna | Conte-Tajani è scontro totale sulla guerra Caos in Aula

Nelle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato si sono verificati momenti di forte tensione durante l’informativa dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sulla crisi in Iran. La discussione è stata caratterizzata da scontri tra i rappresentanti politici, con insulti e accuse che hanno scatenato caos nell’aula. La situazione ha portato a un clima di alta tensione tra le forze politiche coinvolte.

Clima ad alta tensione nelle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato durante l'informativa dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sulla crisi in Iran. Nel corso delle repliche ai parlamentari, il confronto politico si è trasformato in uno scontro acceso tra il titolare della Farnesina e il leader del M5S Giuseppe Conte, con toni sempre più accesi. A far scattare la scintilla è stata una domanda provocatoria di Conte: «Il Tricolore dove lo avete dimenticato?». Un riferimento alla linea di politica estera del governo e ai rapporti con gli Stati Uniti che ha immediatamente irrigidito il ministro degli Esteri. Tajani ha replicato senza nascondere l'irritazione: «Quanto al Tricolore, onorevole Conte, a me Trump non mi ha mai chiamato Toni, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto particolare ce lo aveva lei.

