Scappa al posto di blocco fermato dopo inseguimento | auto piena di droga in manette 32enne

Nella serata di ieri, nel centro di Cellole, si è concluso con l’arresto di un 32enne un inseguimento tra le strade cittadine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato al posto di blocco dopo aver tentato di eludere i controlli. Durante la perquisizione, sono state rinvenute numerose quantità di droga a bordo dell’auto.

Serata movimentata nel centro di Cellole, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Napoli, al posto di blocco fermato con droga e un coltello: un arresto al Rione Traiano Leggi anche: Scappa al posto di blocco: inseguito, finisce con la moto contro l'auto dei carabinieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Non si ferma all'alt, travolge due poliziotti e sperona la volante: in auto crack ed eroina; Fugge in FiPiLi con l'auto rubata, fermato; Nervoso al posto di blocco, gli trovano 19 dosi negli indumenti intimi: denunciato 23enne; Fugge e sperona le macchine dei carabinieri. Scappa al posto di blocco, fermato dopo inseguimento: auto piena di droga, in manette 32enne - Serata movimentata nel centro di Cellole, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. casertanews.it

Non si ferma al posto di blocco e scappa dai carabinieri: DENUNCIATO - SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ha tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, ma la fuga è durata solo pochi metri. casertace.net

La corsa di 35enne alla guida di una Bmw finisce contro un muro a Quartu - Cagliari Forza un posto di controllo dei carabinieri e scappa a tutta velocità alla guida di una Bmw, tallonato a breve distanza da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cag ... msn.com

L'edizione n° 20 del Tour de Ski, in campo femminile, va alla classe '91 del Minnesota che con il 2° posto nella final climb mette il sigillo sul 3° trofeo della carriera nella competizione (e scappa nella generale di Coppa del Mondo). Sulle nevi fiemmesi può fest - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.