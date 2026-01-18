Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova è stato difficile | lo sfogo di Tom Brady

Tom Brady ha condiviso che il divorzio da Gisele Bündchen è stato un periodo difficile, un’esperienza che lo ha messo alla prova. Ha inoltre sottolineato l’importanza di dedicare più tempo ai propri figli, affrontando con sincerità le sfide personali. Questa dichiarazione riflette l’impegno di Brady nel superare momenti complessi e nel mettere al primo posto la famiglia.

“Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova, è stato difficile. Ora voglio dedicarmi ai miei figli”. È il grande campione di football americano Tom Brady ha confessato difficoltà e patimenti del post separazione dalla ex moglie. Il 48enne ha divorziato dalla ex top model brasiliana nel 2022. Nello stesso anno, dopo 7 Super Bowl vinti, dopo essere diventato leggenda della NFL, Brady si è anche ritirato dallo sport attivo. “La mia ultima stagione è stata dura”, ha spiegato a MLFootball. “Avevo molti problemi in famiglia. Ed è stata una sfida, mi ha messo molto alla prova ”. Dopo venti stagioni giocate con i New England Patriots e infine l’ultima fase della carriera con i Tampa Bay Buccaneer, Brady ha giocato fino ai 45 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il divorzio da Gisele Bündchen mi ha messo alla prova, è stato difficile”: lo sfogo di Tom Brady Leggi anche: Gisele Bündchen si risposa dopo il divorzio da Tom Brady, le nozze segrete con Joaquim Valente Leggi anche: Gisele Bündchen si è sposata in segreto con Joaquim Valente: cosa sappiamo (e la reazione di Tom Brady) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gisele Bündchen la sua famiglia è preoccupata per le nozze con Joaquim Valente | Lui è uno squattrinato l’ha sposata solo per soldi. Gisele Bündchen, le nozze che dividono: la famiglia diffida del marito Joaquim Valente - Gisele Bündchen, le nozze che dividono: la famiglia diffida del marito Joaquim Valente, temendo interessi economici. tgcom24.mediaset.it

