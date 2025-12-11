F1 Hamilton lascia la Ferrari? L’annuncio dell’ex pilota spiazza tutti

Recenti rumors e dichiarazioni di un ex pilota hanno suscitato grande attenzione nel mondo della Formula 1, lasciando trapelare possibili cambiamenti nel panorama dei piloti. In particolare, si discute della relazione tra Lewis Hamilton e la Ferrari, con alcune anticipazioni che potrebbero rivoluzionare il futuro del campione britannico.

È già tempo di addio tra Lewis Hamilton e la Ferrari? L'ex pilota non ha dubbi sul futuro del campione britannico. Lewis Hamilton arriva alla fine del 2025 con più interrogativi che certezze sul suo percorso in Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha vissuto una stagione complicata, chiusa ad Abu Dhabi tra commenti che hanno alimentato dubbi sul suo futuro. Un tema su cui si è esposto Johnny Herbert, innescando ulteriori punti di domanda. Per l'ex pilota, le ultime dichiarazioni di Hamilton sanno di addio. Hamilton lascia la Ferrari? Herbert è sicuro. In occasione dell'ultima gara di Abu Dhabi, Hamilton ha spiegato di non pensare al 2026 con la frase "Il 2026? Al momento non guardo così lontano.

