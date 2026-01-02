F1 Zhou Guanyu lascia Maranello e non sarà più il terzo pilota della Ferrari nel 2026

Zhou Guanyu non farà più parte della Ferrari come terzo pilota nel 2026. Dopo una sola stagione, la scuderia ha comunicato ufficialmente la conclusione del rapporto attraverso i propri canali social. La decisione segna una nuova fase per il pilota cinese e per il team, che prosegue nel suo percorso di rinnovamento e sviluppo.

Si interrompe dopo una sola stagione il rapporto tra Zhou Guanyu e la Ferrari, che ha ufficializzato oggi l’addio al pilota cinese con un post sui social. La Scuderia di Maranello ha liberato di fatto il driver asiatico, che non rientrava più nei piani della Rossa per il 2026, dopo averlo ingaggiato come terzo pilota in Formula Uno per il Mondiale 2025. “ Siamo grati per l’impegno e il contributo di Zhou Guanyu come pilota di riserva della Ferrari in questa stagione! Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro “, il messaggio apparso sui social media della Scuderia emiliana. Zhou Guanyu, dopo aver perso il suo posto in Sauber a fine 2024, sperava di tornare in griglia da titolare nel 2026 dopo un anno in panchina a Maranello ma il mercato non gli ha sorriso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

