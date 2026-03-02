Giovani di Benevento bloccati a Dubai Mastella avverte la Farnesina

Due giovani di Benevento si trovano bloccati a Dubai a causa della crisi in Medioriente. Hanno contattato il sindaco Mastella, che ha immediatamente richiesto l'intervento della Farnesina. La situazione riguarda principalmente italiani che si trovano nella stessa condizione e che attendono assistenza per tornare in Italia. La richiesta di aiuto è stata avanzata ufficialmente dal primo cittadino.

Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Portici: Domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggio. Carabinieri arrestano 46enne Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciaria UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Lo spadista napoletano conquista il terzo posto agli Italiani Under 23, confermandosi tra i... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giovani di Benevento bloccati a Dubai, Mastella avverte la Farnesina Iran, Manfredi: "Napoletani bloccati a Dubai in sicurezza, contatto continuo con Farnesina"“Siamo in contatto continuo con la Farnesina e si sta facendo una registrazione puntuale di tutte le persone presenti a Dubai. Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»VENEZIA - Crescono le tensioni tra Israele, Usa ed Iran e c'è il timore per gli sviluppi che gli attacchi a Teheran possono generare nei Paesi... Una raccolta di contenuti su Giovani di Benevento. Discussioni sull' argomento Benevento, lezioni di guida sicura in Prefettura per 100 studenti; De Giorgio: Affrontiamo la squadra più forte del campionato; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Recale, controlli notturni dei carabinieri: denunciati due giovani per droga. Benevento punta al rilancio: trattenere i giovani talenti e potenziare le infrastruttureGiovani, infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità: è sintetizzato nell’acronimo Tic (come Territorio, Innovazione, Competitività), il programma del neo presidente di Confindustria ... msn.com https://www.tvsette.net/grande-successo-per-empower-next-gen-allistituto-palmieri-rampone-polo-di-benevento-allit-rampone-protagoniste-le-giovani-innovatrici-del-futuro-foto/ - facebook.com facebook