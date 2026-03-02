Due giovani di Benevento, di 22 e 25 anni, sono rimasti bloccati a Dubai e hanno contattato il sindaco della loro città. La comunicazione è avvenuta attraverso una richiesta di aiuto che è stata poi riferita alla Farnesina. Il sindaco ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio e di aver avvertito le autorità competenti. La vicenda riguarda un gruppo di circa 20.000 italiani all'estero.

Due giovani di Benevento, di 22 e 25 anni, che sono tra i circa 20mila italiani bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti a causa degli ultimi drammatici sviluppi militari della crisi in Medioriente, si sono messi in contatto nelle scorse ore con il sindaco di Benevento Clemente Mastella per chiedergli un supporto umano e istituzionale. “Questi due giovani, che vivono un comprensibile senso di angoscia – spiega il sindaco Mastella – e smarrimento mi hanno manifestato la loro preoccupazione. Ho immediatamente contattato l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri, che ha istituito una apposita task force per gli italiani bloccati a Dubai, che mi ha fornito informazioni precise e rassicurazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovani di Benevento bloccati a Dubai contattano il sindaco Mastella: “Ho avvertito Farnesina”

Giovani di Benevento bloccati a Dubai, Mastella avverte la FarnesinaComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Portici:...

Iran, Manfredi: "Napoletani bloccati a Dubai in sicurezza, contatto continuo con Farnesina"“Siamo in contatto continuo con la Farnesina e si sta facendo una registrazione puntuale di tutte le persone presenti a Dubai.

Contenuti utili per approfondire Giovani di Benevento.

Discussioni sull' argomento Benevento, lezioni di guida sicura in Prefettura per 100 studenti; De Giorgio: Affrontiamo la squadra più forte del campionato; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure; Recale, controlli notturni dei carabinieri: denunciati due giovani per droga.

Benevento punta al rilancio: trattenere i giovani talenti e potenziare le infrastruttureGiovani, infrastrutture, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità: è sintetizzato nell’acronimo Tic (come Territorio, Innovazione, Competitività), il programma del neo presidente di Confindustria ... msn.com