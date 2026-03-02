A Palma Campania, nelle ultime ore, sono in corso ricerche per rintracciare Raffaele Sorrentino, un giovane scomparso dalla zona. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca, che coinvolgono forze dell’ordine e volontari. La famiglia ha segnalato la sua assenza, e le indagini sono in corso per accertare le circostanze della scomparsa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ore di grande apprensione nel Vesuviano per la scomparsa di Raffaele Sorrentino, un ragazzo di 24 anni il cui ultimo avvistamento risale a ieri mattina. Il giovane è scomparso dalla sua abitazione a Palma Campania, e da quel momento i suoi familiari non riescono più a mettersi in contatto con lui. Raffaele avrebbe lasciato la propria casa intorno alle 5 del mattino. Con il passare delle ore, la preoccupazione dei familiari è aumentata considerevolmente, spingendoli a mobilitarsi per cercarlo. L’assenza di notizie ha generato ansia e paura, trasformando la situazione in una vera e propria emergenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane Raffaele scomparso a Palma Campania: attive le ricerche per ritrovarlo.

Empoli, 25enne scomparso nell’Arno: sospese le ricerche “attive”Empoli (Firenze), 5 febbraio 2026 – Sono state interrotte le ricerche «attive» del 25enne del Bangladesh scomparso dal 29 gennaio lungo l'argine del...

Giovane di 26 anni scomparso a Bologna, la famiglia attiva le ricerche. Il CasseroDavide Proto, 26 anni, studente di Lettere all'Università di Bologna e membro del direttivo del Cassero, è scomparso da sabato 7 febbraio 2026.

Contenuti e approfondimenti su Giovane Raffaele.

Discussioni sull' argomento Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso; Luciano Capasso, il giovane napoletano scomparso da 4 giorni a Saint Moritz: era andato a fare un'escursione in montagna e non è più tornato; Luciano Capasso ritrovato senza vita: il 25enne era scomparso durante un'escursione in Svizzera; ESCLUSIVA M+ | Ucciso e fatto sparire, ecco come e perchè è stato ammazzato Carmine Zurlo.

Le pagelle: Gazzoli finto giovane (5); Raffaele-De Luigi, gag musicale terrificante (4,5); De Lucia, ma perché (4) x.com

Orgoglio agropolese. Raffaele è un giovane di Agropoli che sta spaccando nel suo settore. Avvocato di diversi artisti nazionali, in questi giorni è a Sanremo perché segue alcuni clienti in gara. La dimostrazione che anche dal Cilento possono nascere percorsi - facebook.com facebook