Giovane di 26 anni scomparso a Bologna la famiglia attiva le ricerche Il Cassero

Questa mattina a Bologna la famiglia di Davide Proto ha iniziato le ricerche per trovare il 26enne scomparso da sabato scorso. Studente di Lettere all’università, Davide è anche membro del direttivo del Cassero. La sua scomparsa ha scosso amici e conoscenti, che ora si mobilitano per capire cosa sia successo. Le autorità stanno indagando, mentre i familiari chiedono aiuto a chiunque abbia informazioni.

Davide Proto, 26 anni, studente di Lettere all’Università di Bologna e membro del direttivo del Cassero, è scomparso da sabato 7 febbraio 2026. La famiglia ha attivato le ricerche, estendendole anche a Berlino, città a cui il giovane è particolarmente legato. Il suo telefono è stato localizzato in zona Brennero, destando crescente preoccupazione tra amici e familiari. Il Cassero ha lanciato un appello affinché la notizia venga diffusa il più ampiamente possibile. Bologna si stringe attorno alla famiglia di Davide Proto, il giovane salernitano scomparso nel capoluogo emiliano. L’apprensione è palpabile, mentre le ore passano e non si hanno più notizie del 26enne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ore di preoccupazione a Bologna per Davide Proto, il giovane scomparso ieri.

Si sono perse le tracce di Davide Proto, il giovane studente di 26 anni che frequenta l'Università di Bologna.

