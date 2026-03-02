Giovane fermato in città ha stupefacenti in tasca e una dose nascosta in bocca

Durante la notte tra domenica e lunedì, un giovane è stato fermato in corso Porta Catena a Ferrara da un'unità della Sezione Radiomobile. Gli agenti hanno trovato stupefacenti in tasca e una dose nascosta in bocca. La polizia ha arrestato il ragazzo, che è stato portato in commissariato per le verifiche del caso. La vicenda è ancora in fase di accertamento.

