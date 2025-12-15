Durante un controllo serale a Catania, i Carabinieri hanno arrestato un 61enne già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di una rivoltella nascosta in una busta. L'intervento si è svolto nel quartiere di San Cristoforo, dove l'uomo è stato fermato e denunciato per detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

Dayitalianews.com - Catania, San Cristoforo: fermato con una rivoltella nascosta in una busta

Arrestato un 61enne dai Carabinieri durante un controllo serale. Nel corso della prima serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto un 61enne catanese, già conosciuto alle Forze dell'Ordine, con l'accusa di detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. Il controllo nel quartiere San Cristoforo. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati e operanti in abiti civili, stavano pattugliando il quartiere San Cristoforo quando, transitando tra via Di Giacomo e il cortile Pispisella, hanno notato un uomo assumere un atteggiamento sospetto.

