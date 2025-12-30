Scambio di droga in zona stazione il pusher ha la dose in bocca | fermato con 700 euro

Nell’area della stazione, la polizia locale ha fermato un uomo durante uno scambio di droga, nascosta in bocca. L’intervento, scaturito da settimane di osservazione, ha portato all’arresto e al sequestro di circa 700 euro in contanti. L’operazione evidenzia l’efficacia delle attività di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

