Giornata mondiale contro il papilloma virus | vaccini gratis a Novara e nel Vco

Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale contro il Papillomavirus, un virus molto diffuso che si trasmette principalmente attraverso rapporti sessuali. A Novara e nel Vco sono stati annunciati vaccini gratuiti per contrastare la diffusione del virus. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della vaccinazione contro l’HPV.

La prevenzione è fondamentale e passa da due strumenti: la vaccinazione e lo screening (Pap test e Hpv test). Il vaccino è particolarmente efficace se fatto prima dell'inizio dell'attività sessuale. Chi non rientra nelle categorie previste può comunque vaccinarsi pagando il costo del vaccino. Il 4 marzo l'Asl Novara organizza una seduta straordinaria di vaccinazione. L'accesso è libero, senza appuntamento, presso le sedi di:

Dal 2 all'8 marzo, in occasione della Giornata Mondiale contro l'HPV e della Giornata Internazionale della Donna, le ASST lombarde promuovono iniziative gratuite dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori. L'offerta comprende: • Screening

