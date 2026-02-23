Papilloma Virus e Giornata della Donna | vaccinazioni screening e formazione al Papa Giovanni

L’Asst Papa Giovanni XXIII organizza iniziative gratuite per sensibilizzare sulla prevenzione del Papilloma Virus, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. La causa è l’aumento delle infezioni da HPV tra le donne di tutte le età, che spinge a promuovere vaccinazioni, screening e formazione. Nei giorni intorno all’8 marzo, vengono offerti servizi di consulenza e visite gratuite nelle strutture sanitarie locali. La campagna mira a coinvolgere direttamente le donne e le loro famiglie.

Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro il Papilloma Virus (Hpv), che si celebra il 4 marzo, e della Giornata Internazionale della Donna, in programma l’ 8 marzo, l’ Asst Papa Giovanni XXIII promuove un articolato programma di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute. Le attività, organizzate tra ospedale e territorio, comprendono screening, vaccinazioni, incontri informativi e momenti di educazione sanitaria rivolti alla popolazione, con un’attenzione particolare alle donne e alle categorie più a rischio. Incontri di prevenzione del mal di schiena e dei dolori cervicali, 2 marzo – Ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

"Papilloma Virus", l'Asl Salerno potenzia la sua offerta screening: introdotto il test HPV DNADa gennaio 2026, l’Asl Salerno ha rafforzato la sua campagna di prevenzione contro il carcinoma della cervice uterina.

