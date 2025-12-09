Il 16 dicembre l' evento per i 35 anni della Fondazione Circolo Rosselli
Firenze, 9 dicembre 2025 – Il 16 dicembre, alle ore 17, la Fondazione Rosselli presenta nella sua sede di via degli Alfani 101rosso il volume 'Archivio Fondazione circolo di cultura politica Fratelli Rosselli – Inventario 1971-2021', a cura di Chiara Chini (ed. Pacini, Pisa). L'evento si svolge in occasione del 35o anno dalla costituzione della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, avvenuta il 28 luglio 1990. Sarà presente il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. Sono previsti interventi del professore di storia contemporanea Roberto Bianchi, del direttore Isrt Matteo Mazzoni, del funzionario della sovrintendenza degli archivi Lorenzo Valgimogli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
