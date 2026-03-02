Giornata della donna | la Regione Emilia-Romagna intitola spazi a Irma Bandiera Nilde Iotti e Grazia Cherchi

In occasione della Giornata della donna, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di dedicare alcuni spazi pubblici a tre figure femminili: Irma Bandiera, Nilde Iotti e Grazia Cherchi. La scelta mira a ricordare il loro contributo e a mantenere vivo il loro ricordo nel territorio. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni previste per l'8 marzo, con un'attenzione particolare alla storia e ai valori femminili.

Bologna, 2 marzo 2026 - La Regione Emilia-Romagna si prepara all' 8 marzo lanciando un messaggio chiaro sui diritti delle donne, tra memoria del passato e sfide future. Per la Giornata internazionale della donna, le istituzioni hanno presentato nuove iniziative che uniscono il ricordo di figure storiche di grande importanza a una campagna di comunicazione dedicata alle donne di oggi. Le sale intitolate alle grandi donne del passato. Il primo passo è stato intitolare tre importanti spazi istituzionali nelle sedi della Regione a Bologna ad altrettante donne nate in questa terra che si sono distinte per le loro scelte di vita. L'aula magna di viale Aldo Moro 30 prende il nome di Irma Bandiera, partigiana, martire e medaglia d'oro al valor militare.