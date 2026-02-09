Giornata delle Foibe 2026 le celebrazioni della Regione Emilia Romagna | Una pagina dolorosa della nostra storia

La Regione Emilia Romagna ha celebrato oggi la Giornata delle Foibe, ricordando una delle pagine più oscure della nostra storia. Durante le cerimonie, si è sottolineato come le violenze e l’esodo giuliano-dalmata abbiano lasciato ferite profonde, che ancora oggi devono essere ricordate e affrontate. La giornata serve a non dimenticare e a riflettere su quanto accaduto, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.

Bologna, 9 febbraio 2026 – "La tragedia delle foibe e dell' esodo giuliano-dalmata rappresenta una pagina dolorosa della nostra storia, nazionale ed europea, che ha segnato in modo drammatico la vita di migliaia di persone e che deve continuare a interrogarci, come istituzioni democratiche e come cittadine e cittadini". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l'assessora alla Cultura con delega alla Pace, Gessica Allegn i, in occasione del Giorno del Ricordo, che ogni anno, il 10 febbraio, commemora le vittime delle foibe e l'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani costretti a fuggire dalle loro terre durante la Seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra.

