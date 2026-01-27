VIDEO | Schiamazzi e insicurezza in piazza Nilde Iotti una residente | Non siamo più tranquilli

La presenza di schiamazzi e sensazioni di insicurezza in piazza Nilde Iotti sono al centro di un recente incontro tra residenti e rappresentanti politici. La signora Maria Pia D’Avanzo ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione, sottolineando come la tranquillità della zona sia compromessa. L'iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi concreti per ripristinare la sicurezza e il senso di comunità.

