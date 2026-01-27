VIDEO | Schiamazzi e insicurezza in piazza Nilde Iotti una residente | Non siamo più tranquilli
La presenza di schiamazzi e sensazioni di insicurezza in piazza Nilde Iotti sono al centro di un recente incontro tra residenti e rappresentanti politici. La signora Maria Pia D’Avanzo ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione, sottolineando come la tranquillità della zona sia compromessa. L'iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi concreti per ripristinare la sicurezza e il senso di comunità.
“Non siamo più tranquilli”. Così la signora Maria Pia D’Avanzo, una residente della zona intorno a piazza Nilde Iotti che oggi è scesa in strada per incontrare il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e i consiglieri del Pd tornati nella piazza di Colli per denunciare ancora una.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Nilde Iotti
VIDEO | Il candidato sindaco Costantini: "I terreni di piazza Nilde Iotti sono del Comune, incuria colpa dell'amministrazione"
La gestione dei terreni di piazza Nilde Iotti è al centro delle preoccupazioni dei residenti, che segnalano incuria e problemi quotidiani.
I consiglieri Pettinari e Di Pillo incontrano i residenti in piazza Nilde Iotti: "Una eterna incompiuta piena di problemi"
