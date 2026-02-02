Appalti e contrasto alla mafia | convegno alla Camera dei deputati su informative antimafia e limiti operativi

Questa mattina si è svolto alla Camera dei deputati un convegno dedicato alla lotta contro la mafia negli appalti pubblici. L’evento, che si è tenuto nella Sala della Lupa, ha visto la partecipazione di parlamentari, esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine. Si è discusso di come rafforzare le informative antimafia e di quali limiti mettere in atto per impedire infiltrazioni criminali nel settore delle gare pubbliche. La giornata ha portato alla luce diverse criticità e proposte concrete per migliorare i controlli e garantire trasparenza.

Si terrà lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 15.00, presso la Camera dei deputati – Sala della Lupa, su iniziativa dell'On. Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana Nato, il convegno dal titolo “Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi”. L'iniziativa intende approfondire il ruolo delle informative antimafia nel sistema degli appalti pubblici, analizzandone l'efficacia, le criticità applicative e i limiti operativi alla luce della normativa vigente e delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali. Il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, magistrati esperti del settore, operatori del diritto e studiosi, chiamati a discutere strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'economia legale, con particolare riferimento alle procedure di affidamento e ai profili di tutela delle imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

