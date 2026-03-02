La premier ha espresso preoccupazione per la situazione in Iran, sottolineando che la guerra in Medio Oriente coinvolge anche altri paesi e non va sottovalutata. Durante un'intervista al Tg5 ha commentato l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro Teheran a partire da sabato 28 febbraio, evidenziando l’importanza di mantenere alta la vigilanza in un contesto internazionale complesso.

La guerra in Medio Oriente "mi preoccupa" e "sarebbe stupido pensare che quello che accade non ci coinvolge": la premier Giorgia Meloni lo ha detto al Tg5 parlando del contesto internazionale e in particolare dell'attacco mosso da Usa e Israele contro Teheran a partire da sabato 28 febbraio. "Non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio", ha sottolineato la presidente del Consiglio. A suo dire, questa "crisi del diritto internazionale" è "inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina. Quando un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha inevitabilmente attaccato un suo vicino era inevitabile che avrebbe portato a una stagione di caos". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni: "La guerra in Iran mi preoccupa, mai abbassare la guardia"

Zinzi (Lega): “Sulla sicurezza dei cittadini mai abbassare la guardia”Tempo di lettura: < 1 minuto“A Caivano un ghanese di 45 anni, visibilmente ubriaco e con precedenti penali alle spalle, tenta di rapire un bambino.

Di Vaio avverte il Bologna: «L'Europa non perdona, mai abbassare la guardia»Il focus della giornata è rivolto al ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann, con dichiarazioni e valutazioni che definiscono...

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni.

Temi più discussi: Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Meloni: Gli attacchi dell'Iran ingiustificabili. Lavoriamo per la stabilità nella Regione; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato.

Iran, Meloni: «La stagione di caos è figlia della guerra in Ucraina. Teheran fermi gli attacchi ingiustificati nei paesi del Golfo»La premier al Tg5 ha difeso il ministro della Difesa Guido Crosetto, sottolineando che «non ha mai smesso di fare il suo lavoro». E sulla riforma della Giustizia: «È giusta, tanto che i sostenitori de ... open.online

Meloni: Crisi diritto internazionale figlia della guerra in Ucraina. L'Iran fermi gli attacchi nel golfoLa presidente del Consiglio: L'Italia si era molto spesa per un accordo sul nucleare. Dopo che è saltato Usa e Israele hanno deciso di attacare senza coinvolgere i partner europei. Sul caso Crosetto ... msn.com

Mentre dopo 48 ore stiamo ancora aspettando da Giorgia Meloni una parola di dignità - non dico di condanna - sull’attacco israelo-americano, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha già non solo condannato senza se e senza ma le bombe di Trump e Netany - facebook.com facebook

Al carnevale una ghigliottina di cartone con la testa di Giorgia Meloni: insorge Fratelli d’Italia x.com