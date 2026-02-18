Zinzi Lega | Sulla sicurezza dei cittadini mai abbassare la guardia

A Caivano, un uomo di 45 anni di origine ghanese ha cercato di rapire un bambino mentre era visibilmente ubriaco e aveva precedenti penali. La situazione si è verificata nel pomeriggio di ieri, quando il sospetto ha inseguito il bambino in strada, attirando l’attenzione dei passanti. Zinzi della Lega sottolinea che, in situazioni come questa, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato l’uomo prima che potesse portare a termine il tentativo. La comunità resta in allerta.

Tempo di lettura: < 1 minuto "A Caivano un ghanese di 45 anni, visibilmente ubriaco e con precedenti penali alle spalle, tenta di rapire un bambino. L'ennesimo caso che desta non poca preoccupazione e che deve farci riflettere su quanto sia importante non abbassare mai la guardia, soprattutto quando ne va di mezzo la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre famiglie". E' quanto sostiene, in una nota, il deputato e coordinatore della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi. "La Lega continuerà a dare battaglia su questo, con norme e provvedimenti seri per difendere le persone perbene e punire severamente chi viene nel nostro Paese per delinquere – sottolinea – Un appello a certa sinistra eccessivamente buonista: nessuna giustificazione per chi non mostra alcun tipo di rispetto per l'ordine e la legalità.