Il Bologna si prepara per la sfida di Europa League contro il Brann, con l’attenzione rivolta alla necessità di mantenere alta la concentrazione. Le parole di un rappresentante della squadra mettono in evidenza quanto sia importante affrontare ogni partita senza sottovalutare gli avversari, soprattutto in un torneo competitivo come quello europeo. La sfida si avvicina, e il team si concentra sull’obiettivo di ottenere una prestazione convincente.

Il focus della giornata è rivolto al ritorno dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann, con dichiarazioni e valutazioni che definiscono contesto, tattica e chiavi della sfida. Marco Di Vaio, ospite di una trasmissione pre-partita, offre una lettura lucida delle dinamiche sul campo e delle condizioni che possono determinare l’esito dell’incontro. tre giorni di preparazione hanno segnato l’impostazione di fondo: l’allenatore ha chiesto massima cautela e rispetto per l’avversario, ricordando che Brann ha espresso una prestazione significativa anche all’andata. La squadra è consapevole che l’avversario sarà più rodato e pronto, e che serve una prestazione di livello per andare avanti in Europa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Di Vaio avverte il Bologna: «L'Europa non perdona, mai abbassare la guardia»

Zinzi (Lega): “Sulla sicurezza dei cittadini mai abbassare la guardia”Tempo di lettura: < 1 minuto“A Caivano un ghanese di 45 anni, visibilmente ubriaco e con precedenti penali alle spalle, tenta di rapire un bambino.

Resistenze batteriche, l’Europa migliora ma non può abbassare la guardia. Parla CiccozziNegli ultimi dieci anni l’Unione europea ha costruito uno dei sistemi di monitoraggio più avanzati al mondo sull’antimicrobico-resistenza.

Bologna, Di Vaio: Avanti tutta per il rinnovo di Freuler. Mercato? Ci faremo trovare prontiMarco Di Vaio, ds del Bologna, parla al Corriere dello Sport della prima esperienza a Riad, dove ha seguito la squadra per la semifinale di Supercoppa Italiana. Questo il pensiero su Italiano: Noi lo ... m.tuttomercatoweb.com

Bologna, Di Vaio: Zirkzee colpo che più mi ha reso orgoglioso. Che fatica convincere il Bayern...Nella lunga intervista che Marco Di Vaio ha concesso ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Bologna ha parlato anche dei colpi di mercato che più lo hanno reso orgoglioso finora: Quello di ... tuttomercatoweb.com