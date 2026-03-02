Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 la coordinatrice per l' accessibilità e atleta Anna Rossi | Spesso la sicurezza viene usata come scusa per escludere le persone con disabilità

La coordinatrice per l'accessibilità e atleta ha dichiarato che spesso la sicurezza viene usata come scusa per escludere le persone con disabilità durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. L’obiettivo è permettere a tutti, atleti e spettatori, di vivere la stessa esperienza senza barriere. Si lavora per migliorare le misure di accessibilità e garantire un evento inclusivo.

A raccontare cosa significa preparare un evento di questa portata dal punto di vista dell'inclusione è Anna Rossi, atleta di powerchair hockey, presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - UILDM di Milano e coordinatrice per l'accessibilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ospite della puntata del 2 marzo del podcast Criptonite, prodotto da CBM Italia e condotto da Marina Cuollo, attivista, autrice e divulgatrice, con Jacopo Cirillo, autore, produttore e sceneggiatore. Le maggiori difficoltà incontrate: la più grande, quella culturale Anna Rossi ha guidato il lavoro che ha trasformato...

