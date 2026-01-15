AUTOSTRADE PER L’ITALIA E MILANO CORTINA 2026 | SIGLATA LA PARTNERSHIP IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI

Autostrade per l’Italia e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno formalizzato una partnership strategica, sottolineando l’importanza della rete autostradale nel garantire un supporto efficace ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Questa collaborazione mira a rafforzare le infrastrutture di collegamento e a favorire un’organizzazione efficiente dell’evento di portata internazionale.

Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l'Italia annunciano una partnership strategica, confermando il ruolo della rete autostradale come infrastruttura chiave a supporto di un evento di rilevanza globale. Durante i Giochi, la rete autostradale sarà parte integrante dell'esperienza Olimpica e Paralimpica. Le tratte adiacenti ai luoghi delle competizioni ospiteranno spazi pubblicitari a servizio degli utenti in movimento, offrendo supporto informativo e comunicazioni dedicate sul programma delle gare in corso: un presidio diffuso pensato per accompagnare i flussi, migliorare l'esperienza di viaggio e rafforzare il ruolo dell'infrastruttura autostradale come elemento di accoglienza.

