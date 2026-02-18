tutti pazzi per tina e milo le mascotte ufficiali ai giochi olimpici e paralimpici milano cortina 2026

Tina e Milo, le mascotte di Milano-Cortina 2026, sono diventate un vero fenomeno tra il pubblico. La causa è il loro aspetto simpatico e colorato, che ha attirato l’attenzione di adulti e bambini. Sono apparse in numerosi eventi e sui social, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti. Le due mascotte portano allegria e entusiasmo nelle strade e nelle piazze, diventando protagonisti delle foto di molti visitatori. La loro popolarità cresce giorno dopo giorno, creando un’onda di entusiasmo per i Giochi.

Irresistibili e amatissime, le mascotte di Milano Cortina 2026 sono già un fenomeno: conquistano tifosi e visitatori e spopolano sui social come vere star internazionali. Tina – il cui nome richiama Cortina d’Ampezzo – ha un mantello chiaro e incarna la curiosità: sogna in grande e ha una missione precisa, proteggere la natura. Milo, mascotte paralimpica ispirata a Milano, ha il pelo più scuro. Nato senza una zampa, ha imparato a compensare con la coda e l’ingegno, diventando simbolo di tenacia e spirito indomito, capace di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Accanto a loro ci sono i sei Flo, piccoli bucaneve che completano l’universo delle mascotte e rappresentano rinascita e resilienza. 🔗 Leggi su Newsagent.it

