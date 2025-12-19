Milan Santiago Gimenez operato alla caviglia | il comunicato e i tempi di recupero
Il Milan deve fare i conti con un’assenza importante nel reparto offensivo. Come si è visto nelle ultime partite, Santiago Gimenez non è stato a disposizione del tecnico Livornese a causa di un infortunio alla caviglia destra, che è stato risolto tramite operazione, come comunicato ufficialmente dal club rossonero. L’assenza di una punta “naturale” sta pesando molto, soprattutto in termini di gioco con le squadre più chiuse e che richiederebbero una ricerca della profondità maggiore. Il Messicano, nonostante la poca incisività in termini di reti, era in grado di attirare la pressione delle difese avversarie e creare profondità, permettendo di avere linee di passaggio importanti tra difesa e centrocampo in partite chiuse ed equilibrate. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, operazione riuscita alla caviglia per l’attaccante Gimenez! Svelati i tempi di recupero
Leggi anche: Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia
Milan ha deciso: Gimenez si opera alla caviglia; Milan, Gimenez si opera alla caviglia: quanto starà fuori e cosa succede ora; Perché Gimenez non gioca con il Milan da più di un mese: potrebbe essere operato alla caviglia; Milan, Giménez operato alla caviglia: i tempi di recupero.
Milan, Gimenez è stato operato ad Amsterdam: out almeno due mesi, il comunicato - Il Milan saluta la Supercoppa Italiana e si proietta alla prossima sfida di campionato a San Siro contro il Verona. tuttomercatoweb.com
Santiago Gimenez operato alla caviglia - Santiago Gimenez nella giornata di ieri si è operato alla caviglia come anticipato. milannews.it
Milan, arrivano conferme: Gimenez sarà operato domani in Olanda. Le ultime sul messicano - Arrivano conferme sul fatto che sarà domani il giorno in cui Santiago Gimenez verrà operato alla caviglia per risolvere il problema che. tuttomercatoweb.com
Santiago #Gimenez si opera ! Ora é ufficiale ed il #Milan ha perso 1 mese e mezzo. Ma di cosa si opera esattamente In arrivo Fullkrug ecco la situazione e i pareri di Tare ed Allegri - facebook.com facebook
#Milan, Santiago #Gimenez ha deciso di farsi operare alla caviglia: i tempi di recupero calciomercato.com/liste/milan-sa… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.