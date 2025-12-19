Milan Santiago Gimenez operato alla caviglia | il comunicato e i tempi di recupero

Il Milan deve fare i conti con un’assenza importante nel reparto offensivo. Come si è visto nelle ultime partite, Santiago Gimenez non è stato a disposizione del tecnico Livornese a causa di un infortunio alla caviglia destra, che è stato risolto tramite operazione, come comunicato ufficialmente dal club rossonero. L’assenza di una punta “naturale” sta pesando molto, soprattutto in termini di gioco con le squadre più chiuse e che richiederebbero una ricerca della profondità maggiore. Il Messicano, nonostante la poca incisività in termini di reti, era in grado di attirare la pressione delle difese avversarie e creare profondità, permettendo di avere linee di passaggio importanti tra difesa e centrocampo in partite chiuse ed equilibrate. 🔗 Leggi su Milanzone.it

