Goreztka perfetto per il Milan ma si profila il derby all’orizzonte | i dettagli

Leon Goretzka, centrocampista tedesco, potrebbe arrivare a parametro zero nel prossimo mercato estivo e rappresenta un'interessante opportunità per il Milan. Tuttavia, anche l'Inter di Chivu si è mostrata interessata al giocatore. La situazione di mercato si fa più complessa e potrebbe portare a un confronto diretto tra le due squadre per assicurarsi il suo ingaggio.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare moltissimo in estate e potrebbero pensare anche ai possibili colpi a parametro zero. Tra questi occhio al profilo di Goretzka, centrocampista che andrà via a fine stagione dal Bayern Monaco quando il suo contratto con i tedeschi sarà scaduto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scambio in vista? Si tenta il super colpo sulle fasce>>> Possibile derby tra Inter e Milan in arrivo per il centrocampista tedesco, almeno secondo quanto riportato da 'Tuttosport'. I rossoneri si sarebbero mossi per primi sia per rinforzare la rosa in vista della Champions League, sia perché Fofana non avrebbe del tutto convinto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

