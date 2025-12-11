Jonathan Lyndon Chase | un’esperienza immersiva tra realtà e sogno
Jonathan Lyndon Chase propone un'esperienza immersiva tra realtà e sogno, trasformando le mura domestiche in un viaggio emozionante. L'artista americano invita il pubblico a esplorare un mondo che fonde il reale con l'immaginario, offrendo una nuova prospettiva sulla quotidianità attraverso la sua arte, all'interno di un contesto milanese ricco di suggestioni.
Un viaggio emozionante tra le mura domestiche rivisitate dall'artista americano Jonathan Lyndon Chase nel cuore di Milano. A Milano, presso la Galleria Gió Marconi si terrà la prima personale sul suolo italiano del celebre artista statunitense Jonathan Lyndon Chase, intitolata Keep thinking nobody does it like you here comes the sunset. Questo evento inaugura una nuova partnership tra Chase e la prestigiosa sede espositiva milanese, offrendo una prospettiva intensa e lirica sulla vita di tutti i giorni della comunità queer nera nelle metropoli.
