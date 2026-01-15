Giampietro e Di Stefano Pd su via Pizzoferrato | Posti auto tagliati e strada più pericolosa giunta Masci spieghi cosa stia facendo

Giampietro e Di Stefano (Pd) criticano le recenti modifiche alla viabilità di via Pizzoferrato, sostenendo che i lavori abbiano ridotto i posti auto e aumentato la pericolosità della strada. Dopo oltre un anno di attese e richieste di revisione, i residenti si trovano di fronte a un cambiamento che, secondo loro, rischia di compromettere la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere Gesuiti. La giunta Masci è chiamata a rispondere.

«Dopo più di un anno dalla richiesta avanzata al Comune di rivedere la mobilità in tutta la zona, i residenti del quartiere Gesuiti si sono svegliati con una sorpresa: una nuova segnaletica che senza posti auto trasforma via Pizzoferrato in una strada a scorrimento veloce, ma che continua a restare ostaggio del traffico nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole del quartiere. La giunta Masci spieghi cosa sta combinando in questa zona». A dirlo sono i consiglieri comunali del Partito Democratico, Piero Giampietro e Michela Di Stefano. I due esponenti dell'opposizione proseguono: «La nuova segnaletica orizzontale in corso di realizzazione per ora si limita ad annullare gli spazi per la sosta, come se la giunta non sapesse che in questa zona ci sono numerosi palazzi realizzati decenni fa senza garage né posti auto riservati.

