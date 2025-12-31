Giampietro Pd contro la giunta Masci | L' ex scuola di via Monte Siella può essere solo ristrutturata serve chiarezza

Giampietro (Pd) ha richiesto chiarimenti sulla vicenda dell’ex scuola di via Monte Siella, evidenziando come, dopo sei anni di dichiarazioni della giunta Masci che prevedevano solo demolizione e ricostruzione, si sia ora scoperto che l’edificio può essere ristrutturato. La richiesta mira a fare luce sulle decisioni prese e sulle possibilità reali di intervento sull’immobile.

