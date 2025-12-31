Giampietro Pd contro la giunta Masci | L' ex scuola di via Monte Siella può essere solo ristrutturata serve chiarezza
Giampietro (Pd) ha richiesto chiarimenti sulla vicenda dell’ex scuola di via Monte Siella, evidenziando come, dopo sei anni di dichiarazioni della giunta Masci che prevedevano solo demolizione e ricostruzione, si sia ora scoperto che l’edificio può essere ristrutturato. La richiesta mira a fare luce sulle decisioni prese e sulle possibilità reali di intervento sull’immobile.
Servono chiarimenti dopo 6 anni in cui la giunta Masci ha dichiarato che l'ex scuola di via Monte Siella poteva solo essere abbattuta e ricostruita, ma ora si scopre che può essere semplicemente ristrutturata. A parlare è il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro che attacca il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
