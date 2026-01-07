Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma Ecco l' elenco dei biglietti che hanno vinto 100 mila e 50 mila euro

Durante una puntata speciale di «Affari Tuoi» su Rai 1, sono stati estratti i numeri vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre altri biglietti hanno vinto premi di 100.000 e 50.000 euro. Ecco l'elenco aggiornato dei biglietti vincitori, con dettagli sui premi assegnati.

L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia in diretta tv su Rai 1 durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il biglietto per premio speciale da 300mila euro venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

A Roma il primo premio della Lotteria Italia: 5 milioni. Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano - Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. iltempo.it

Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto con la serie T270462 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, Roma. Il terzo premio da 2 mili x.com

