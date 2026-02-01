Superenalotto da record a Lanciano | vinti più di 200 mila euro

A Lanciano, il Superenalotto ha regalato un colpo di scena: nessuna vincita di grande categoria, ma un “5” ha premiato con 206 mila euro. La schedina vincente è stata giocata sabato 31 gennaio e, anche se il jackpot principale resta intatto, quel “5” ha portato a casa una cifra importante. La notizia ha fatto il giro della città, mentre i giocatori sperano in un’altra occasione per tentare la fortuna.

Superenalotto da record a Lanciano dove sono stati vinti oltre 200mila euro. Nell'estrazione di sabato 31 gennaio 2026 non ci sono state vincite né di prima né di seconda categoria, riporta l'agenzia Agimeg: è stato però messo a segno un "5" che ha premiato con ben 206.155 euro. Nello specifico, il "5" è stato centrato nella ricevitoria di via Marciani a Lanciano e la giocata è stata fatta tramite 'gioco da tastiera'.

