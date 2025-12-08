Si interrompe la striscia positiva dell' Acf | la capolista Como passa al Bruno Nespoli

Arezzonotizie.it | 8 dic 2025

Si interrompe la striscia positiva delle amaranto allenate da mister Andrea Benedetti. Nonostante la buona prestazione, l'Acf Arezzo non riesce ad arginare la capolista e il Como vince per 3-0 al “Bruno Nespoli”.La cronaca del matchPRIMO TEMPO17’ Occasione per il Como. Dalla destra, Moraca fa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

