Si interrompe la striscia positiva dell' Acf | la capolista Como passa al Bruno Nespoli
Si interrompe la striscia positiva delle amaranto allenate da mister Andrea Benedetti. Nonostante la buona prestazione, l'Acf Arezzo non riesce ad arginare la capolista e il Como vince per 3-0 al “Bruno Nespoli”.La cronaca del matchPRIMO TEMPO17’ Occasione per il Como. Dalla destra, Moraca fa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
