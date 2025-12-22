Gerry Scotti non si ferma | arriva la Seconda Chance della Ruota della Fortuna
La Ruota della Fortuna dedica una puntata speciale ai concorrenti sconfitti per pochi euro o una lettera sbagliata. Gerry Scotti realizza il suo desiderio, ma la scelta solleva dubbi sul format. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Ruota della Fortuna non si ferma più, record di ascolti stagionale per Gerry Scotti
Leggi anche: Arriva La Ruota della Fortuna Vip a This is me: Silvia Toffanin giocherà con Gerry Scotti
La Ruota della Fortuna, stravolto il Capodanno di Canale 5: Gerry Scotti beffa Affari Tuoi e accorcia Federica Panicucci; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira: “Era preoccupata”. Poi dà l’annuncio; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si...; Ascolti TV di giovedì 11 dicembre: Un Professore 3 domina il prime time, Canale 5 non sta al passo.
Gerry Scotti non si ferma: arriva la Seconda Chance della Ruota della Fortuna - La Ruota della Fortuna dedica una puntata speciale ai concorrenti sconfitti per pochi euro o una lettera sbagliata ... fanpage.it
La ruota della fortuna, nuovo spin-off per Gerry Scotti: arriva la seconda chance - off de La ruota della fortuna Il successo del game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui è stato travolgente. msn.com
La Ruota della Fortuna, Samira svela il suo rito di Natale e Gerry fa un regalo per le feste - Aria di Natale nello studio de “La Ruota della Fortuna”: una puntata segnata da grandi annunci e dalla spontaneità di Samira Lui ... dilei.it
Cambio della guardia a Caduta Libera. Enrico aveva collegato l'edizione di Gerry Scotti a quella di Max Giusti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.