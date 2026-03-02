Georgia qualificata | Shengelia scatena la festa a Tbilisi

La nazionale di basket della Georgia ha ottenuto la qualificazione al secondo turno grazie a due vittorie consecutive. Shengelia ha giocato un ruolo importante, contribuendo alla festa a Tbilisi. La squadra ha concluso con una prestazione netta, confermando il successo nelle ultime sfide di qualificazione. La qualificazione è stata ufficializzata con queste due vittorie, chiudendo così la fase di qualificazione.

In trasferta la Georgia ha imposto un margine di 89-71, seguito dal successo casalingo di 89-60 a Tbilisi. Con questo incrocio chiuso, la Danimarca non può più raggiungere la squadra georgiana, consolidando la posizione nel girone e aprendo la strada verso il secondo turno. Tornike Shengelia si è distinto con 27 punti e 11 rimbalzi, completando la prestazione con 5 recuperi. Marcquise Reed ha realizzato 29 punti su 1319 dal campo, aggiungendo 7 rimbalzi e 3 assist. A supporto, Aleksandre Merkviladze ha contribuito con 12 punti e 8 rimbalzi, gestendo la serata con ampi margini di vantaggio. La vittoria georgiana ha ripercussioni anche sul contesto della competizione: la Danimarca può chiudere al massimo con 2-4, mentre la Spagna rientrava già con tre successi prima dell’ultima partita della finestra di febbraio-marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

