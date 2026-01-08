Karate i convocati dell’Italia per la Serie A di Tbilisi | azzurri in massa in Georgia

Ecco i convocati dell’Italia per la tappa di Tbilisi della Serie A di karate 2026. La competizione, seconda per importanza nel circuito internazionale dopo la Premier League, si svolgerà in Georgia e vedrà numerosi azzurri impegnati in questa prima tappa dell’anno. Un momento importante per il karate italiano, che si prepara a confrontarsi con i migliori atleti mondiali in una gara di rilievo.

Il primo appuntamento di questo 2026 vedrà il karate internazionale volare a Tbilisi, dove si aprirà il circuito della Serie A, con la tappa georgiana del secondo circuito più importante al mondo per la disciplina dopo la Premier League. C’è grande attesa perché sui tatami, dopo un mese di pausa, inizieranno a vedersi i migliori interpreti del kata e del kumite cimentarsi in gare che metteranno in palio vittorie prestigiose nelle prime battute del nuovo anno. Tantissime le nazioni in gara, in terra caucasica, ben 77: fra queste vi sarà anche l’Italia che si presenterà nella capitale della Georgia con ben 76 atleti, 50 uomini e 26 donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

