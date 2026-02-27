La Georgia ha battuto la Danimarca con il punteggio di 89-75 durante le qualificazioni europee al Mondiale 2027. Shengelia ha contribuito in modo determinante alla vittoria della squadra. L'incontro si è svolto in una partita molto combattuta, con la Georgia che ha preso il comando fin dalle prime fasi. La squadra di casa ha dimostrato grande compattezza fino al fischio finale.

Nel contesto delle qualificazioni europee al Mondiale 2027, la Georgia ha conquistato una vittoria netta contro la Danimarca, chiudendo con il punteggio di 89-71. I protagonisti principali della serata sono stati Tornike Shengelia e Marcquise Reed, autori rispettivamente di 24 e 18 punti, mentre Tobias Jensen ha realizzato 15 punti per la squadra ospite. L’incontro ha evidenziato un dominio georgiano gestito con continuità, grazie a una prestazione offensiva efficace e a una difesa che ha limitato il potenziale di contropiede danese. La sfida ha trovato la sua svolta nel secondo periodo: la Danimarca conduceva 17-12 a 8:05 dal riposo, ma Marcquise Reed ha intercettato tre liberi e, al rientro in campo, Tornike Shengelia ha firmato l’appoggio del sorpasso per 19-17 a 6:22. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Georgia domina la a Farum grazie a Shengelia

