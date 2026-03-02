Genova violazione delle norme antincendio e numero di clienti oltre la massima capienza consentita sequestrata una discoteca

A Genova, una discoteca è stata sequestrata dopo aver violato le norme antincendio e aver ospitato un numero di clienti superiore alla capienza consentita. Le autorità hanno applicato sanzioni per settemila euro e hanno denunciato l’amministratore unico della società. L’intervento rientra in operazioni di controllo finalizzate a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di legge.

Chiusura per un locale notturno in zona San Teodoro, quartiere sulle alture di Genova, in cui i carabinieri hanno riscontrato una serie di violazioni alle norme di sicurezza nel corso degli appositi controlli disposti dalla prefettura. Le attività sono partite dopo il tragico incendio nel discopub di Crans Montana, e nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno organizzato servizi mirati in numerosi locali della città. Lo scorso weekend è toccato a una discoteca di San Teodoro, dove i militari della compagnia di Genova Centro, Nas, vigili del fuoco e polizia locale hanno trovato 300 persone in più rispetto al limite consentito, difformità nella disposizione degli interni rispetto al progetto autorizzato, l'assenza di segnaletica per le uscite d'emergenza e la difficile fruibilità degli estintori.