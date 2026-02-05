Crans-Montana chiuso un hotel per violazione delle norme antincendio
A Crans-Montana, le autorità hanno chiuso un hotel per gravi problemi di sicurezza antincendio. Nonostante i ripetuti avvisi, i proprietari non hanno ancora adottato le misure necessarie. Così, il Comune ha deciso di intervenire e bloccare l’attività dell’albergo. La situazione rimane critica, e per ora l’hotel resta chiuso in attesa di adeguamenti.
Il Comune di Crans-Montana ha ordinato la chiusura immediata del Grand Hôtel du Golf & Palace. Lo riferisce Rsi, spiegando che la decisione è stata presa in quanto la struttura non rispetta le norme antincendio e, nonostante i ripetuti richiami, non ha provveduto a mettersi in regola. "Nonostante diversi richiami, il Comune ha constatato che le misure di conformità richieste non sono state realizzate", si legge nel comunicato diffuso nel pomeriggio., L'ultimo termine fissato - dal 16 dicembre 2025 al 15 gennaio 2026 - è trascorso nuovamente senza risultati. Su proposta del responsabile della sicurezza, il Comune ha deciso di emettere un avviso preliminare per la chiusura dell'hotel. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
