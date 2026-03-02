Gemels | dalle radici bergamasche verso la leadership globale – capitolo 2

Negli anni Settanta, in Italia, si assiste all’evoluzione di un’azienda bergamasca che, partendo dalle radici locali, si prepara a espandersi a livello internazionale. Tra decisioni strategiche, sfide e nuove opportunità, questa impresa si distingue per il suo percorso di crescita. La narrazione si concentra sui primi passi compiuti in quegli anni, un periodo di cambiamenti e di fermento economico.

Fra scelte, difficoltà ed opportunità. Siamo nei primi anni Settanta, in un’Italia che porta ancora negli occhi e nelle mani i frutti del dopoguerra. Sono gli anni del cosiddetto miracolo economico: fabbriche che crescono, lavoro che non manca, un Paese che sembra correre veloce verso un futuro certo. Angelo arriva a quel momento della sua vita con un bagaglio tutt’altro che semplice. Le esperienze maturate in aziende meccaniche in Svizzera gli hanno dato competenze pratiche e disciplina, ma è la sua infanzia a segnarlo davvero. Rimasto orfano e cresciuto in parte dalla nonna, impara presto sacrificio e responsabilità. Anche il servizio militare in aeronautica a Pisa contribuisce a forgiare il suo carattere, insegnandogli ordine e determinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Gemels: dalle radici bergamasche verso la leadership globaleCapitolo 1 – Le origini Prima delle valvole, degli innesti rapidi e dei mercati internazionali, c’era una bicicletta.

