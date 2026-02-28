ChatGPT verso il miliardo di utenti | OpenAI consolida la leadership globale

ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI, sta per raggiungere un milione di utenti attivi, avvicinandosi a un traguardo storico. La piattaforma è ormai tra le più popolari nel settore dei servizi di intelligenza artificiale e continua a vedere una crescita significativa nel numero di persone che la utilizzano quotidianamente. La diffusione del servizio coinvolge utenti di tutto il mondo.

OpenAI è vicina a un traguardo storico per il suo chatbot ChatGPT, che si sta avvicinando al primo miliardo di utenti attivi. L’azienda ha comunicato che ChatGPT ha raggiunto 900 milioni di utenti attivi ogni settimana, segnando un aumento di 100 milioni rispetto agli 800 milioni registrati a ottobre 2025. Ormai lo strumento è entrato a pieno titolo nella quotidianità di milioni di persone, e i numeri indicano che il suo utilizzo continuerà a crescere, sia a scopo lavorativo che per lo studio. Parallelamente, OpenAI ha annunciato di aver raggiunto 50 milioni di abbonati paganti. Sebbene siano molti meno rispetto agli utenti gratuiti, il risultato resta impressionante, soprattutto considerando che nei primi mesi del 2026, gennaio e febbraio, l’incremento degli abbonamenti ha registrato il ritmo più alto di sempre. 🔗 Leggi su Billipop.com

